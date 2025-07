EMU VisualBoyAdvance-M v2.20 | L’emulatore per Game Boy e Game Boy Advance si rinnova

Se sei un appassionato di giochi classici, l'emulatore VisualBoyAdvance-M v2.2.0 è la soluzione ideale per rivivere le avventure di Game Boy e Game Boy Advance sul tuo PC. Con miglioramenti significativi e correzioni che garantiscono un’esperienza più fluida e fedele all’originale, questa versione rinnova il modo di giocare ai tuoi titoli preferiti. Scopri subito dove scaricare VBA-M e immergerti nel mondo dei giochi retrò, perché con questo strumento il divertimento non si ferma mai.

VisualBoyAdvance-M (VBA-M) è uno degli emulatori più completi per giocare ai classici di Game Boy, Game Boy Color, Super Game Boy e Game Boy Advance sul tuo PC. La versione 2.2.0 introduce numerosi miglioramenti e correzioni che rendono l’esperienza ancora più autentica e piacevole. Dove scaricare VBA-M. Versioni stabili per Windows e macOS sono disponibili nella sezione release. Build notturne (più recenti ma potenzialmente instabili) per Windows e macOS su nightly.visualboyadvance-m.org. Molte distribuzioni Linux includono pacchetti ufficiali (cerca “visualboyadvance-m” o “vbam”). Novità nella versione 2. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net

