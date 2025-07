In tir con la droga da Barcellona a Roma | sequestrati oltre 260 chili di hashish

Un'operazione da manuale delle investigazioni antidroga ha portato al sequestro di oltre 260 chili di hashish, nascosti in un autoarticolato proveniente da Barcellona e diretto a Roma. La sinergia tra Finanzieri, Agenzia delle Dogane e Monopoli e unità cinofile ha permesso di smantellare una rete di traffico internazionale. Un duro colpo alle organizzazioni criminali che alimentano il mercato dello stupefacente: il rischio e la lotta contro il narcotraffico continuano senza sosta.

Roma, 9 luglio 2025 – I Finanzieri del Comando Provinciale di Roma, in collaborazione con il personale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, hanno individuato e sequestrato un ingente carico di sostanza stupefacente. D urante un controllo su u n autoarticolato proveniente dal porto di Barcellona (Spagna), i Finanzieri, coadiuvati dalle unità cinofile del Corpo, sulla base di specifiche attività di analisi dei trasporti via mare effettuati sulle rotte del Mediterraneo, hanno scoperto un sofisticato doppiofondo ricavato nella parte interna della motrice, dove erano abilmente occultati 265 chilogrammi di hashish, suddivisi in panetti confezionati con cellophane e nastro adesivo. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

