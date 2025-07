Caldo insopportabile durante i centri estivi la Lista Russo Punto Franco interroga la giunta Dipiazza

Evidentemente, il caldo incessante mette a dura prova i centri estivi triestini, sollevando ancora una volta il problema della tutela dei più piccoli. La lista Russo Punto Franco non si arrende e interroga la giunta Dipiazza per trovare soluzioni efficaci. È il momento di affrontare con serietà questa emergenza estiva, perché i bambini meritano un’attività sicura e confortevole, anche sotto il sole cocente.

TRIESTE - Centri estivi a Trieste ancora nella morsa del caldo. A distanza di un anno, il consigliere Paolo Altin, capogruppo di Lista Russo Punto Franco, presenta nuovamente un'interrogazione sulla questione. La precedente era stata depositata ad agosto dello scorso anno: "Evidentemente - così. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

In questa notizia si parla di: caldo - centri - estivi - lista

Allerta caldo in Italia: venerdì 13 giugno bollino rosso in 3 città, arancione in otto centri - L’Italia si prepara a vivere un’ondata di calore senza precedenti: venerdì 13 giugno, il bollino rosso scatta in tre città, segnando il massimo livello di allerta, mentre altre otto sono in allerta arancione.

Caldo insopportabile durante i centri estivi, la Lista Russo Punto Franco interroga la giunta Dipiazza https://ift.tt/X1rkdCg https://ift.tt/ncm608B Vai su X

Floria ssd. ROSÉ · APT.. Ultime settimane di giugno, settimane di centri estivi! ? Tra campo, allenamenti e tanto caldo... passare l'estate con noi è sempre una festa! Con Antonio Cecconi, Antonio Benevento e i nostri istruttori e ragazzi del settore gio Vai su Facebook

Caldo insopportabile durante i centri estivi, la Lista Russo Punto Franco interroga la giunta Dipiazza; Milano, caldo infernale in asili e centri estivi: “Installati i primi condizionatori. Non basta, bisogna rimborsare le famiglie”; A Roma apre un centro estivo in cui anziani e giovani collaborano per sconfiggere caldo e solitudine.

Milano, caldo torrido nei centri estivi: ventilatori pagati dalle famiglie e bimbi con 40 di febbre - L'accusa di Fratelli d'Italia: "Solo ora stanno arrivando i primi condizionatori nei centri estivi. Riporta affaritaliani.it

Milano, caldo infernale in asili e centri estivi: “Installati i primi condizionatori. Non basta, bisogna rimborsare le famiglie” - In qualche caso i genitori hanno comprato di tasca propria dei ventilatori per le strutture: “Alcuni piccoli hanno accusato colpi di calore ... Si legge su msn.com