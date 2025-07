Caso Almasri ‘ministero Giustizia sapeva da subito’ | opposizioni contro Nordio

Il caso Almasri scuote il panorama politico italiano: il Tribunale dei ministri di Roma sta per decidere se archiviare o processare i membri del governo coinvolti nella mancata consegna del generale libico al TPI. Le opposizioni puntano il dito contro il ministro Nordio, accusato di sapere fin dall’inizio. Una decisione che potrebbe avere ripercussioni significative sulla credibilità delle istituzioni e sulla gestione della giustizia internazionale in Italia.

Il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, nel mirino delle opposizioni per il caso Almasri. Il Tribunale dei ministri di Roma avrebbe concluso l'indagine sulla mancata consegna del generale libico Najeem Osama Almasri alla Corte penale internazionale da parte del governo italiano e starebbe per consegnare nei prossimi giorni le sue decisioni: archiviazione o richiesta di rinvio a giudizio per uno o più membri del governo finiti sotto inchiesta, ovvero la premier Giorgia Meloni, il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano, il ministro della Giustizia e il titolare dell'Interno Matteo Piantedosi, accusati di favoreggiamento, peculato, e – il solo Guardasigilli – di omissione d'atti d'ufficio.