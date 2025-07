Ausiliaria del traffico multa un’auto e viene accerchiata da sei uomini

Sabato 7 giugno a Caldonazzo, un episodio inquietante ha visto un’ausiliaria del traffico, incaricata di far rispettare le regole, essere improvvisamente accerchiata da sei uomini nel parcheggio vicino alla spiaggia dei pescatori. La scena, già segnalata alle autorità, mette in evidenza la crescente tensione tra operatori e cittadini. La vicenda solleva importanti questioni sulla sicurezza sul lavoro e sul rispetto delle normative, ed è destinata a fare discutere a lungo.

Il fatto è accaduto sabato 7 giugno a Caldonazzo, in un parcheggio nei pressi della spiaggia dei pescatori, ed è già stato segnalato alle forze dell’ordine. Secondo quanto riportato un’ausiliaria del traffico, dipendente di AmAmbiente S.p.a. ha multato il proprietario di un’auto che ha. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

