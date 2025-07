Nicola Pietrangeli dopo la morte del figlio | Voglio tornare a casa sarebbe stato giusto morissi io

Il dolore di Nicola Pietrangeli, leggenda del tennis italiano, dopo la perdita del figlio Giorgio, è palpabile e struggente. In un colloquio dall'ospedale, con parole piene di sofferenza e determinazione, lancia un messaggio di speranza e resilienza. La sua volontà di tornare a casa, nonostante il dolore, testimonia la forza d’animo di un uomo che, anche nei momenti più bui, non smette di lottare. Continua a leggere.

Nicola Pietrangeli racconta dall'ospedale il dolore infinito per la morte del figlio Giorgio: "Sto male, mi sento stanco e debole". La 91enne leggenda del tennis italiano si sforza di non mollare: "Il mio desiderio maggiore in questo momento è rialzarmi in piedi, voglio tornare a casa". 🔗 Leggi su Fanpage.it