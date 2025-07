Windsor Re Carlo ospita la cena di stato per Macron

Nel magnifico scenario del Castello di Windsor, il Regno Unito ha accolto con onore il presidente francese Emmanuel Macron, inaugurando una visita storica dopo la Brexit. Re Carlo III, insieme a Regina Camilla e ai principi William e Kate, ha dato il benvenuto in un’atmosfera di prestigio e dialogo. La cena di stato segna un importante passo verso il rafforzamento dei legami tra UK e UE, aprendo nuove prospettive di collaborazione e amicizia tra le due nazioni.

Al Castello di Windsor martedì sera si è tenuta la cena di stato in onore del presidente francese Emmanuel Macron, nel primo giorno della visita di tre giorni del capo dell’Eliseo nel Regno Unito. Ad accogliere il presidente e la moglie Brigitte c’era Re Carlo III con la Regina Camilla e i principi del Galles, William e Kate. La visita di Macron è la prima di un capo di stato dell’Unione Europea nel Regno Unito dopo la Brexit del 2020. Il presidente francese ha tenuto un discorso al parlamento britannico, elogiando Londra per essere stata “fin dal primo giorno, anche prima del primo giorno” tra gli alleati piĂą stretti dell’Ucraina. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Windsor, Re Carlo ospita la cena di stato per Macron

