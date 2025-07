Aucella | Il prurito devasta la vita del paziente affetto da malattia renale cronica

Il prurito associato alla malattia renale cronica rappresenta un vero e proprio tormento che va ben oltre il semplice fastidio. Non è il comune prurito passeggero, ma una condizione persistente che può sconvolgere la quotidianità dei pazienti, influenzando il loro benessere fisico e mentale. Come sottolineato dal prof. Aucella, questa sofferenza richiede attenzione e approcci mirati per migliorare la qualità di vita. È fondamentale approfondire le soluzioni disponibili per alleviare questa problematica.

“Il prurito è un sintomo che devasta per molti aspetti la vita del paziente. Non dobbiamo pensare a un prurito come quello che capita a tutti quanti di provare quando sfioriamo una pianta o abbiamo mangiato qualcosa che ci ha dato fastidio. Questo è un prurito che non va via”. Ha dichiarato all’adnkronos il prof. . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Aucella: Il prurito devasta la vita del paziente affetto da malattia renale cronica

In questa notizia si parla di: prurito - devasta - vita - paziente

Aucella: Il prurito devasta la vita del paziente affetto da malattia renale cronica; Nefrologi: Successo in 85% casi per cura contro prurito in malattia renale cronica; Cucchiaro (CSL Vifor Italia): Difelikefalin a breve disponibile anche in Italia.

Nefrologi: "Successo in 85% casi per cura contro prurito in malattia renale cronica" - "Il farmaco che attendiamo anche in Italia per i pazienti con prurito associato a malattia renale cronica (Ckd) sarebbe in grado di ridurre un sintomo tanto fastidioso quanto invalidante nell'85% dei ... Si legge su msn.com

Aned: "Per dializzati con prurito su tutto il corpo la vita è un inferno" - Hanno più di 60 anni e spesso presentano più patologie: sono i 50mila pazienti sottoposti a dialisi in Italia. Lo riporta msn.com