All' Hard Rock Cafe arriva il Bacaro Burger il panino che omaggia lo street food veneziano

All’Hard Rock Cafe arriva il Bacaro Burger, il panino che rende omaggio allo street food veneziano. In occasione del 54° anniversario dell’apertura del primo Hard Rock Cafe a Londra, il World Burger Tour 2025 prende il via: un percorso gastronomico che celebra le tradizioni locali attraverso burger unici, creati dai talentuosi chef dei nostri Café nel mondo. Nella competizione...

In occasione del 54esimo anniversario dell'apertura del primo Hard Rock Cafe a Londra, avvenuta il 14 giugno 1971, parte ufficialmente il World Burger Tour 2025: un viaggio culinario tra burger ispirati alle tradizioni locali, creati dagli chef dei Cafe di tutto il mondo.

World Burger Tour, il nuovo Lasagna Burger di Hard Rock Cafe Roma partecipa al contest - Il nuovo Lasagna Burger di Hard Rock Cafe Roma è pronto a conquistare il palato, unendo la tradizione italiana alle atmosfere rock.

HARD ROCK WORLD BURGER TOUR Bea fioi, in occasione del tour mondiale di Hard Rock Cafe, a rappresentare Venezia, ci sarà il golosissimo BACARO BURGER due smashed burger, pico de gallo, lattuga, jalapeño slaw, mozzarella fritta, bacon mayo Vai su Facebook

