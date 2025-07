Gli occupanti abusivi sono fuori | a Torino Regio Parco viene recuperato un appartamento

Gli occupanti abusivi sono stati sgomberati con efficacia e rapidità nel cuore di Torino. Nella mattinata di ieri, martedì 8 luglio 2025, il palazzo di via Ghedini 12, nel regio parco, ha visto il recupero di un appartamento occupato illegalmente da una famiglia rom. L’intervento, condotto dalle forze dell’ordine e dai funzionari di Atc, sottolinea l’importanza di garantire legalità e sicurezza. L’azione si inserisce in un più ampio impegno per il rispetto della proprietà e dei diritti di tutti i cittadini.

Nella mattinata di ieri, martedì 8 luglio 2025, un appartamento occupato abusivamente da una famiglia rom è stato liberato e recuperato dagli agenti del nucleo nomadi della polizia locale e dai funzionari di Atc al pianterreno del palazzo di via Ghedini 12 a Torino. L'intervento è avvenuto dopo. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

In questa notizia si parla di: recuperato - torino - occupanti - abusivi

Gli occupanti abusivi sono fuori: viene recuperato un appartamento; Sgombero: liberati tre appartamenti pubblici occupati abusivamente; Case popolari, un'altra abitazione liberata dagli occupanti abusivi: è successo in corso Lecce 25 [FOTO].

Sgomberati dodici alloggi occupati abusivamente a Torino - Sgombero, questa mattina, nelle case popolari di via Aosta a Torino, dove sono stati recuperati dodici alloggi occupati abusivamente, nel quartiere Barriera di Milano, alla periferia nord della ... Come scrive ansa.it

Torino, recuperato un alloggio occupato abusivamente da 4 anni - Si tratta di un alloggio occupato abusivamente in via Arquata a Torino, vicino alla sede Atc di corso Dante. Si legge su torinotoday.it