Salvataggio in extremis da parte di due bagnini che sottraggono dalle onde alte altrettanti ragazzi L’intervento al Lido di Latina

L’abilità e il coraggio dei bagnini hanno salvato due giovani in grave pericolo al Lido di Latina. In un pomeriggio segnato da onde alte quasi due metri, i nostri eroi del mare sono intervenuti tempestivamente, dimostrando ancora una volta che la professionalità e il cuore fanno davvero la differenza. L’intervento dei bagnini e il loro spirito di solidarietà hanno evitato una tragedia, ricordandoci l’importanza di affidarsi a protagonisti silenziosi ma fondamentali della nostra sicurezza estiva.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Nel pomeriggio di ieri, al Lido di Latina, si è verificato un episodio di panico in spiaggia che ha coinvolto due giovani bagnanti. I due ragazzi, entrambi di origini straniere, sono stati travolti da onde alte quasi due metri mentre si trovavano in acqua per un bagno. Nonostante le difficoltà, il tempestivo intervento dei bagnini di Marechiaro e del Lido del Sandalo ha evitato il peggio. L’intervento dei bagnini e il pericolo in un tratto di spiaggia senza sorveglianza. Il mare molto mosso ha reso difficile il rientro dei bagnanti, mettendo a serio rischio la loro incolumità. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Salvataggio in extremis da parte di due bagnini, che sottraggono dalle onde alte altrettanti ragazzi. L’intervento al Lido di Latina

In questa notizia si parla di: onde - alte - ragazzi - lido

Nelle prossime ore pioggia, vento e onde alte: prolungata l'allerta meteo e attenzione anche ai fiumi - Nelle prossime ore, il territorio romagnolo si prepara ad affrontare pioggia, vento e onde alte, con un'allerta meteo prolungata.

È morto sotto gli occhi dei suoi amici, dopo aver tentato di soccorrere due persone in difficoltà. Loro ce l'hanno fatta, lui no. Aveva appena 16 anni Aymane Ed Dafali. Nato in Marocco, era in Italia da tre anni: viveva in provincia di Rovigo. Era arrivato al Lido de Vai su Facebook

Salento, cinque turisti a rischio annegamento con le onde alte: salvati dai bagnini; Lido di Classe, bimba annegò a sette anni. I genitori scelgono il patteggiamento: due anni per la tragedia della figlia; Ross Clarke Jones special guest alla terza edizione di Lido Wave.

Salento, si tuffa in acqua e rischia di annegare tra le onde alte: un ragazzo salvato dai bagnini - Quotidiano Di Puglia - Una tranquilla mattina al mare in Salento poteva trasformarsi in tragedia, ma grazie alla competenza e alla preparazione di un ... quotidianodipuglia.it scrive

Onde alte a Torre a Mare, due ragazzi bloccati su uno scoglio: il video del salvataggio - Rai ed i suoi 914 fornitori utilizzano, sui propri siti web e app, cookie e altri identificatori tecnici per garantire la fruizione dei contenuti digitali Rai e facilitare la navigazione e, previo con ... Come scrive msn.com