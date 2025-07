Riccione cambia | concluso il processo partecipato per la strategia urbana ed ecologico-ambientale

partecipazione attiva di cittadini, associazioni e stakeholder, contribuendo a creare un progetto condiviso che tutela l’ambiente e valorizza il territorio. Riccione cambia ora traccia una nuova rotta verso uno sviluppo sostenibile e inclusivo, facendo della collaborazione un pilastro fondamentale per il futuro della città.

Si è ufficialmente concluso il processo partecipato “Riccione cambia”, avviato dall’Amministrazione comunale per costruire, insieme alla cittadinanza, la strategia urbana ed ecologico-ambientale del nuovo piano urbanistico generale (Pug). Un percorso lungo e articolato, che ha visto la. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Riccione cambia volto: quasi pronto il primo tratto di viale Ceccarini, riapre una parte del Lungomare del Sole - Riccione si trasforma e si prepara a stupire! La riapertura del viale Ceccarini segna un nuovo inizio per la città, un passo verso una rinascita che punta a valorizzare il suo fascino costiero.

