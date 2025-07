Dazi Trump | Presto imporremo il 50% sul rame e il 200% sulla farmaceutica Lutnick | Le offerte Ue sulla sua scrivania

L’ombra di nuovi dazi si staglia sul commercio tra UE e USA: mentre Ursula von der Leyen cerca una via diplomatica, Donald Trump minaccia con l’imposizione di tariffe che potrebbero scuotere gli equilibri economici. La tensione è palpabile, e il rischio di escalation commerciale si fa sempre più concreto. Resta con noi per scoprire come si evolverà questa delicata partita a colpi di tariffe e diplomazia.

L’Unione Europea sta lavorando per trovare una “soluzione negoziata” in materia di rapporti commerciali con gli Stati Uniti d’America. La presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen lo ha ribadito intervenendo in plenaria a Strasburgo. Ma da Washington Donald Trump, dopo aver annunciato che entro un paio di giorni invierà alla Ue una lettera con i livelli aggiornati dei dazi, continua a intimidire e lanciare minacce. Martedì ha anticipato nuove tariffe del 50% sulle importazioni di rame e molto più alte, fino al 200%, sui farmaci. Balzello che tuttavia entrerebbe in vigore dopo “un anno o un anno e mezzo” per dar tempo alle case farmaceutiche di trasferire la loro produzione negli Usa, stando ai suoi desiderata. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Dazi, Trump: “Presto imporremo il 50% sul rame e il 200% sulla farmaceutica”. Lutnick: “Le offerte Ue sulla sua scrivania”

