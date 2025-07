La banda indossa i gioielli comprati con carte rubate ma i carabinieri interrompono la sfilata

La loro elegante sfilata di gioielli si trasforma in un’imbarazzante scena di arresto. Mentre ostentano con spavalderia i preziosi acquistati con carte di credito rubate, la legge interviene prontamente, mettendo fine alla loro escursione criminale. Un episodio che dimostra come il crimine, anche quando sembra sfuggire, alla fine viene sempre smascherato. La giustizia, infatti, non dorme mai e prontamente torna a riprendere il controllo della situazione.

Comprano seimila euro in gioielli in un centro commerciale di Villasanta utilizzando carte di credito rubate poco tempo prima ad un turista statunitense in un albergo di Cardano al Campo. Ma mentre si pavoneggiano indossando a turno i monili appena acquistati, i carabinieri gli piombano addosso e. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

