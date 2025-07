Valdarno Jazz torna per l’estate 2025 | 4 live in programma ospite speciale Steve Coleman

Pronti a vivere un’estate all’insegna della grande musica? Valdarno Jazz torna nel 2025, portando sul palco tra Firenze e Arezzo le stelle internazionali del jazz e i talenti italiani più brillanti. Dal 15 luglio al 12 agosto, quattro emozionanti live, culminando con l’ospite speciale Steve Coleman, maestro innovativo del sassofono. Non perdere questa imperdibile occasione di immergerti in un’esperienza musicale unica!

Arezzo, 9 luglio 2025 – Torna nel 2025 Valdarno Jazz, la rassegna che porta nel territorio tra Firenze e Arezzo le star del jazz internazionale insieme ai talenti del panorama italiano. Dal 15 luglio al 12 agosto sono 4 i live in programma. Ospite speciale di questa edizione la leggenda della scena statunitense Steve Coleman, sassofonista e compositore tra i più influenti al mondo con un approccio innovativo che fonde tradizione e sperimentazione, incorporando elementi di musica africana, matematica e filosofia. In cartellone anche “Blending the Unconventional”, progetto di tre straordinari artisti, Walter Calloni, Simone Gubbiotti e Gianmarco Scaglia, per una musica senza confini; “Collective Jazz Quintet”, formazione nata per l’occasione da un idea del contrabbassista Gianmarco Scaglia e del batterista Giovanni Paolo Liguori; “Opus Magnum Jazz Group” capitanato da Ettore Fioravanti e Marco Colonna. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Valdarno Jazz torna per l’estate 2025: 4 live in programma, ospite speciale Steve Coleman

Valdarno Jazz 2025: quattro concerti d’autore tra Firenze e Arezzo, con Steve Coleman come ospite d’eccezione - Preparati a vivere un’estate di note indimenticabili con Valdarno Jazz 2025! Dal 15 luglio al 12 agosto, la storica rassegna trasformerà i paesi tra Firenze e Arezzo in un palcoscenico di emozioni, con quattro concerti spettacolari tra cui spicca la presenza di Steve Coleman come ospite d’eccezione.

Valdarno Jazz: 4 live in programma, ospite speciale Steve Coleman - Torna nel 2025 Valdarno Jazz, la rassegna che porta nel territorio tra Firenze e Arezzo le star del jazz internazionale insieme ai talenti del panorama italiano. Scrive arezzonotizie.it

