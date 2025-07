Occhi su Atubolu | primo sondaggio per il talento del Friburgo

Il Napoli punta deciso sul giovane talento Atubolu del Friburgo, attirando l’attenzione con il suo primo sondaggio di mercato. Questa operazione segnala l’interesse concreto del club azzurro nel rafforzare la rosa con promesse future, ma cosa riserverà il futuro per questo promettente portiere? Restate con noi per scoprire le evoluzioni di questa avventura.

Il Napoli continua a lavorare su più tavoli e tra i settori monitorati con attenzione . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net © Forzazzurri.net - Occhi su Atubolu: primo sondaggio per il talento del Friburgo

In questa notizia si parla di: occhi - atubolu - primo - sondaggio

Occhi su Atubolu: primo sondaggio per il talento del Friburgo.

Occhi su Atubolu: primo sondaggio per il talento del Friburgo - Occhi su Atubolu: primo sondaggio per il talento del Friburgo Il Napoli continua a lavorare su più tavoli e tra i settori monitorati con attenzione c’è ... Riporta forzazzurri.net

Conclave: occhi puntati sul camino, in primo piano un gabbiano - MSN - Migliaia di fedeli con gli occhi puntati sul camino, in attesa della fumata che segue la prima votazione dei cardinali riuniti in conclave per eleggere il nuovo Papa, successore di Francesco. Secondo msn.com