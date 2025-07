Taremi l’Inter ha una sola strada da prendere! Zero alternative

L'Inter si trova di fronte a una decisione cruciale: mantenere Mehdi Taremi o cercare soluzioni alternative. Dopo un investimento che prometteva grandi risultati, il rendimento dell'attaccante ha lasciato delusione e dubbi. Ora, la dirigenza nerazzurra ha un’unica strada da percorrere, senza possibilità di scelte diversificate. La domanda è: riuscirà l’Inter a riparare gli errori e risollevarsi, o questa sarà l’ennesima stagione fallimentare?

Mehdi Taremi è un giocatore in uscita in casa Inter. Il club nerazzurro ha una sola strada da prendere, non ci sono alternative e la dirigenza non ha scuse a riguardo. FLOP – Un anno fa l’ Inter pensava di aver fatto un grande colpo trovando finalmente la terza punta da mettere alle spalle di Lautaro Martinez e Marcus Thuram. La realtà è stata tutt’altra e la stagione non è andata come tutti credevano. La poca fiducia di Simone Inzaghi ha certamente contribuito allo scarso rendimento, ma le scuse sono poche di fronte ai numeri raccolti. Mehdi Taremi ha segnato un solo gol in campionato su calcio di rigore contro il Lecce. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Taremi, l’Inter ha una sola strada da prendere! Zero alternative

