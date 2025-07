Lagaccio assemblea sull' isola ecologica Il Comune | Noi non avremmo mai voluto questo progetto

Un’assemblea coinvolgente al Lagaccio, tra cittadini e rappresentanti locali, ha acceso il dibattito sull’isola ecologica Amiu e il centro del riuso in via Bartolomeo Bianco. Organizzata da comitati e associazioni del quartiere, l’iniziativa ha manifestato il forte dissenso della comunità verso questo progetto che, pur non condividendo, vede comunque la necessità di trovare soluzioni condivise e sostenibili per il quartiere. La discussione continua, perché il futuro si costruisce insieme.

Isola ecologica Amiu al Lagaccio, il Comune: “Migliorare il progetto, sì a un campo da basket” - Assemblea pubblica ai giardini Don Acciai con le assessore a Urbanistica e Ambiente Francesca Coppola e Silvia Pericu: "E' un progetto che non avremmo mai voluto ma cercheremo di mitigarne l'impatto" ... genova24.it scrive

