Giorgetti | Riscossione locale cruciale

Il ministro Giorgetti evidenzia l'importanza strategica della riscossione locale, proponendo un nuovo ente dedicato con personale specializzato per migliorare efficienza e recupero. In audizione sul federalismo fiscale, ha sottolineato come la frammentazione dei carichi e le modestie degli importi rendano questa sfida cruciale per il sistema territoriale. La sua proposta mira a ottimizzare la gestione dei tributi, rafforzando la solidità finanziaria delle unità locali. Questo, ha spiegato, potrebbe rappresentare una svolta decisiva per l'intera amministrazione fiscale.

10.40 Il ministro dell'Economia propone di valutare "un nuovo ente di riscossione dedicato esclusivamente alla gestione e al recupero dei tributi locali, con personale specializzato in materia". In audizione sul federalismo fiscale, Giorgetti ha sottolineato che la riscossione locale √® un "tema cruciale", con la "peculiarit√†" di una "elevata frammentariet√† dei carichi" e una "modesta entit√† degli importi da recuperare". Questo, ha spiegato, rende "particolarmente complessa l'organizzazione delle attivit√† di recupero". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

