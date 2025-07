Plastic free green e sostenibile è il Festival Pergolesi Spontini 2025

Il Pergolesi Spontini 2025 si prepara a sorprendere con la sua 25ª edizione, un festival che abbraccia l’ambiente e l’inclusività. Plastic free, green e sostenibile, il festival promette un’esperienza unica tra arte, musica e natura, dal 17 luglio al 28 settembre nelle affascinanti location della provincia di Ancona. Un viaggio tra luoghi incantati che invita a riflettere sul nostro impatto e sulla bellezza del pianeta. Scopri come questo evento diventa un esempio di innovazione e rispetto per il mondo.

Plastic free, green e sostenibile. È un festival amico dell’ambiente e inclusivo il “Pergolesi Spontini” la cui 25esima edizione si terrà dal 17 luglio al 28 settembre intorno al tema “Viaggi e Miraggi”, tra luoghi d’arte, castelli e colline, nel cuore della provincia di Ancona: Jesi, Maiolati Spontini, Monsano, Morro D’Alba, Montecarotto, Poggio San Marcello e San Paolo di Jesi. La manifestazione musicale è organizzata dalla Fondazione Pergolesi Spontini che ha adottato recentemente, in linea con il CAM per gli Eventi culturali e con il supporto tecnico di ECO Ecologicamente Culturali, il “Manifesto per un teatro sostenibile e a basso impatto ambientale, sociale ed economico”, un programma di azioni concrete per gestire in maniera responsabile energia, acqua, mobilità, rifiuti, e che vanno anche nella direzione dell’inclusione delle persone fragili. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it