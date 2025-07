Valentin Carboni in prestito al Genoa e l' Inter paga | più minuti in campo più soldi ai rossoblù

Valentin Carboni vola in Liguria in prestito al Genoa, con l’Inter che copre oltre 249 minuti in campo e versa un corrispettivo di oltre 249 mila euro ai rossoblù. Un trasferimento senza diritto di riscatto, ma arricchito da bonus legati alle presenze del talentuoso trequartista, promettendo emozioni e opportunità sia per il giocatore che per le due società coinvolte.

Il trequartista si trasferirà in Liguria senza diritto di riscatto, e il club nerazzurro verserà anche al Grifone una serie di bonus legati al tempo di gioco. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Valentin Carboni in prestito al Genoa, e l'Inter paga: più minuti in campo, più soldi ai rossoblù

In questa notizia si parla di: valentin - carboni - prestito - genoa

Chivu a Dazn: «I ragazzi mi hanno reso orgoglioso, sono felice per Valentin Carboni! Quando ieri ho parlato con lui…» - Cristian Chivu, allenatore dell’Inter, ha condiviso emozioni e riflessioni dopo la vittoria contro gli Urawa Red Diamonds, sottolineando l’importanza dei cambi e il cuore della squadra.

? Valentin Carboni-Genoa ? L'argentino a un passo dal trasferimento in prestito alla corte di Patrick Vieira. Vai su Facebook

#Carboni in prestito secco al #Genoa Valentin, ti prenderò al fantacalcio Vai su X

Valentin Carboni in prestito al Genoa, e l'Inter paga: più minuti in campo, più soldi ai rossoblù; Valentin Carboni lascerà l'Inter: vicinissimo il trasferimento al Genoa, formula e dettagli dell'operazione; Inter-Genoa, tutto fatto per il prestito di Carboni: bonus, cifre e futuro dell'argentino.

Valentin Carboni riparte dal Genoa: prestito secco dall’Inter - Valentin Carboni si trasferisce al Genoa in prestito secco dall’Inter. Come scrive msn.com

Inter-Genoa, tutto fatto per il prestito di Carboni: bonus, cifre e futuro dell'argentino - L'argentino Valentin Carboni è pronto a passare in prestito secco al Genoa: i dettagli dell'affare e i bonus previsti per il club ligure ... Segnala calciomercato.com