Devastano il carcere minorile di Torino e pubblicano tutto su Tik-Tok | nove detenuti condannati

Nove giovani, nove condanne e un episodio che scuote l’opinione pubblica. La notte tra l’1 e il 2 agosto 2024, il carcere minorile di Torino è stato teatro di un atto di violenza e vandalismo senza precedenti, condiviso sui social come TikTok. La sentenza emessa ieri segna un importante passo nella giustizia italiana, ma solleva anche interrogativi sulla gestione della sicurezza e del controllo nei luoghi di detenzione minorile.

Nove condanne, per un totale di trentasette anni di carcere. Termina così a mezzanotte di ieri, martedì 8 luglio 2025, il processo di primo grado con rito abbreviato ai detenuti che hanno devastato il carcere minorile Ferrante Aporti di Torino, la notte tra l’1 e il 2 agosto 2024. La sentenza. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

