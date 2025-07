Via al bando per la rottamazione delle vecchie stufe | Combinando i contributi di Regione e Stato è ricevibile fino al 100% della spesa

Pronti a rendere le vostre case più sostenibili e risparmiare? La Regione ha lanciato un nuovo bando, combinando contributi statali e regionali, per incentivare la sostituzione delle vecchie stufe con impianti più efficienti e rispettosi dell’ambiente. Con una copertura fino al 100% della spesa, questa è l’opportunità ideale per migliorare il comfort domestico e ridurre le emissioni. Non lasciatevela sfuggire: il bando è aperto fino al 232.

La Giunta regionale, su proposta dell’assessore all’Ambiente Gianpaolo Bottacin, ha approvato un nuovo bando per la concessione di contributi regionali destinati alla rottamazione e contestuale acquisto di impianti termici domestici a combustione di biomassa legnosa di potenza nominale inferiore. 🔗 Leggi su Veronasera.it

