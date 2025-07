Blackout sull’Alto Garda | 16mila utenze al buio per ore

Un imprevisto che ha colpito duramente l’Alto Garda, lasciando migliaia di residenti e turisti al buio per ore. Alle 18.20 di ieri, un blackout improvviso ha sospeso energia in molte località, creando disagi e preoccupazioni. Un episodio che ricorderanno a lungo, ma che ci sprona a pensare a soluzioni più resilienti e sicure per il futuro.

Un pomeriggio da dimenticare quello di ieri per migliaia di residenti e turisti nella zona dell’Alto Garda. Alle 18.20 circa, un’improvvisa interruzione di corrente ha lasciato al buio oltre 16mila utenze tra Riva del Garda, Varone, Sant’Alessandro, Tenno, San Giorgio di Arco, Torbole e Nago. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

