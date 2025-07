Percy Jackson 2 Wonder Man e gli altri arrivi su Disney+ | Una clip con le anteprime delle novità che vedremo

Preparatevi a un viaggio straordinario con Disney+! La piattaforma ha svelato in anteprima le novità del 2025, tra nuove serie originali e ritorni attesissimi come Percy Jackson 2, Wonder Man e altri. Un carico di emozioni che ci aspetta entro la fine dell’anno, per scoprire personaggi amati e storie coinvolgenti. Ecco le anteprime delle serie che ci terranno con il fiato sospeso: il meglio sta per arrivare!

Disney+ ha svelato un'anteprima della sua line-up del 2025, ricca di serie originali e attesi ritorni: ecco le serie tv che vedremo entro la fine dell'anno. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Percy Jackson 2, Wonder Man e gli altri arrivi su Disney+: Una clip con le anteprime delle novità che vedremo

In questa notizia si parla di: vedremo - disney - percy - jackson

Disney Italia Showcase: da Italia's Got Talent al calcio, cosa vedremo su Disney+ - Il Disney Italia Showcase, tenutosi al Teatro Alcione di Milano, ha svelato le entusiasmanti novità in arrivo su Disney+ e al cinema.

Percy Jackson 2, Wonder Man e gli altri arrivi su Disney+: Una clip con le anteprime delle novità che vedremo; Le serie tv Disney che vedremo nei prossimi mesi; Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo, dal 20 dicembre su Disney+. Cosa sapere sulla serie Tv.

Percy Jackson, primi dettagli sulla seconda stagione in arrivo su Disney: "La posta in gioco è più alta" - Percy Jackson 2, trama e le new entry del cast Lo show è stato rinnovato per una seconda stagione da Disney+ nel febbraio 2024, e il primo teaser è stato mostrato alla D23 lo scorso agosto. Scrive msn.com

Percy Jackson 2, Alien: Pianeta Terra e tanti altri: il primo sguardo alle novità più attese dei prossimi mesi su Disney+ [VIDEO] - Disney+ svela il teaser con un’anteprima esclusiva delle nuove serie e dei ritorni più attesi, da Wonder Man a Percy Jackson 2. Segnala bestmovie.it