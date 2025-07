Pereira Juve non tramonta l’idea che porta al difensore del Toluca Cosa filtra al momento e cosa può succedere in queste settimane

La Juventus non abbandona l'ipotesi Pereira: il difensore del Toluca, ora in prestito al Pachuca, resta una pista calda nel mercato estivo. Cosa filtra dalle ultime indiscrezioni e quali sviluppi potrebbero emergere nelle prossime settimane? La Vecchia Signora continua a monitorare con attenzione il profilo di questo talento, sperando di rinforzare una delle zone più strategiche della rosa. Rimanete sintonizzati: le sorprese sono dietro l’angolo.

Pereira Juve, non tramonta l’idea che porta al difensore del Toluca. Cosa può succedere in queste settimane secondo il Corriere dello Sport. La Juve  continua a monitorare il mercato per rinforzare il proprio reparto difensivo, e uno dei nomi che sta circolando nelle ultime ore è quello di Federico Pereira, difensore del Toluca  prestato al Pachuca  per il Mondiale per Club. Come riportato da Corriere dello Sport, il giocatore non è la prima scelta della dirigenza bianconera, ma rappresenta una soluzione interessante, soprattutto in un momento in cui le opzioni sul mercato non sono così abbondanti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Pereira Juve, non tramonta l’idea che porta al difensore del Toluca. Cosa filtra al momento e cosa può succedere in queste settimane

In questa notizia si parla di: cosa - difensore - pereira - juve

Infortunio Gatti, gli ultimi aggiornamenti sulle condizioni del difensore: novità a tre giorni da Juve Udinese. Cosa filtra - Infortunio Gatti: gli ultimi aggiornamenti sullo stato del difensore bianconero a pochi giorni dalla partita contro l'Udinese.

Secondo quanto riportato da Giovanni Albanese su X, la Juventus vedrà nei prossimi giorni gli agenti di Federico Pereira, difensore classe 2000 del Pachuca. Il centrale ha doppio passaporto, uruguaiano e italiano, quindi non occuperebbe slot da extracomun Vai su Facebook

La #Juventus in settimana incontrerà gli agenti di Federico #Pereira, difensore classe 2000 del #Toluca. Protagonista al Mondiale per Club, doppio passaporto uruguaiano e italiano: non occuperebbe slot per extracomunitari e ha un prezzo interessante. È nel Vai su X

Juve, mercato... Mondiale: dopo Wesley, Comolli mette gli occhi su Pereira; Antonio Silva, chi è il difensore che la Juventus vuole a gennaio; Le probabili formazioni di Juventus-Monza.

Pereira Juve, non tramonta l’idea che porta al difensore del Toluca. Cosa filtra al momento e cosa può succedere in queste settimane - Cosa può succedere in queste settimane secondo il Corriere dello Sport La Juve continua a monitorare il mercato per rinforzare il p ... juventusnews24.com scrive

Mercato Juve, aperto il casting per il difensore del futuro: ci sono due nuovi nomi oltre a Leoni e Balerdi. Il profilo che vuole Tudor è chiaro - Mercato Juve, aperto il casting per il difensore del futuro: tutti gli ultimi aggiornamenti sulle mosse dei bianconeri Il calciomercato Juve non si ferma e continua a guardarsi intorno per rinforzare ... Secondo juventusnews24.com