Rischio infiltrazioni mafiose | azienda genovese finisce sotto controllo giudiziario

Una società genovese, leader nel settore degli appalti pubblici e con un fatturato di oltre 4,5 milioni di euro, è finita sotto controllo giudiziario a causa di rischi di infiltrazioni mafiose. Questa misura, emessa dal Tribunale di Genova e eseguita dalla Direzione Investigativa, mette in luce le crescenti sfide nella tutela della legalità nel mondo degli affari. Scopriamo cosa comporta questa importante operazione per il settore e per la città di Genova.

È finita sotto controllo giudiziario una società per azioni con sede a Genova, attiva a livello nazionale nel settore degli appalti pubblici edili e con un fatturato superiore ai 4,5 milioni di euro. Il provvedimento, emesso dal Tribunale di Genova, è stato eseguito dalla Direzione Investigativa. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

In questa notizia si parla di: sotto - controllo - giudiziario - rischio

Aziende in crisi sotto controllo, l’Inps passa all’IA: monitora versamenti e segnali di sofferenza - L'INPS adotta l'intelligenza artificiale per monitorare le aziende in crisi, analizzando versamenti e segnali di sofferenza.

Il distributore di via dei Gordiani nelle immagini di Google Street View dello scorso anno. Sotto ciò che resta oggi dopo l’esplosione! Vai su Facebook

Rischio infiltrazioni mafiose: azienda genovese finisce sotto controllo giudiziario; Azienda edile genovese sotto controllo della Dia per sospette infiltrazioni mafiose; Agevolarono 'ndrangheta, società sotto controllo giudiziario.

Agevolarono 'ndrangheta, società sotto controllo giudiziario - La Direzione Investigativa Antimafia ha eseguito un provvedimento emesso dal Tribunale di Genova - Lo riporta msn.com

Azienda edile genovese sotto controllo della Dia per sospette infiltrazioni mafiose - Accertamenti su una società ritenuta a rischio di controllo da parte della 'ndrangheta. Segnala rainews.it