La rassegna musicale ' Sagge sono le muse' apre con il concerto dell' Ensemble Barocco 600

La rassegna musicale "Sagge sono le muse" prende vita con un debutto straordinario: l’Ensemble Barocco 600 apre le danze, portando in scena “Paesaggi sonori in Emilia-Romagna del primo barocco”. Un viaggio tra suoni antichi e atmosfere suggestive che promette di catturare il pubblico fin dal primo istante. L’appuntamento è per giovedì 10… preparatevi a immergervi in un mondo di musica e storia, alla scoperta delle radici culturali di un’epoca affascinante.

A dare inizio alle serate musicali della rassegna estiva "Sagge sono le muse" organizzata dal Polo culturale Fondazione Tito Balestra di Longiano è l’Ensemble Barocco 600 con il concerto in anteprima nazionale “Paesaggi sonori in Emilia- Romagna del primo barocco”. L’appuntamento è per giovedì 10. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

In questa notizia si parla di: barocco - rassegna - sagge - sono

Concerto d’apertura della rassegna “Sagge sono le Muse”! Giovedì 10 luglio ore 21 Castello Malatestiano, Longiano (FC) Anteprima nazionale con l’Ensemble Barocco 600: Un viaggio nella musica del primo Barocco italiano tra sonate, toccate e d Vai su Facebook

GIOVEDÌ 10 LUGLIO STRAORDINARIO CONCERTO IN ANTEPRIMA NAZIONALE PER LA L’INAUGURAZIONE DELLA RASSEGNA “SAGGE SONO LE MUSE”; Musica barocca, melodie argentine e concerti all'alba: arriva la rassegna Sagge sono le muse; La rassegna Sagge sono le Muse a Longiano.

Longiano, al via la rassegna Sagge sono le muse - A dare inizio alle preziose serate musicali della rassegna estiva sagge sono le muse organizzata dal Polo culturale Fondazione Tito Balestra di Longiano (FC) in collaborazione con il San Marino Intern ... Riporta mediterranews.org

A Longiano (FC), al polo culturale e museale Fondazione Tito Balestra,, la rassegna Sagge sono le Muse - Dal 10 luglio al 2 settembre dalla musica classica contemporanea al barocco, dalla magia della chitarra alla suggestione dei concerti all’alba nel terrazzo più bello di Romagna. Secondo informazione.it