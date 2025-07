Juventus Hancko e Laporte per una nuova difesa

La Juventus si sta preparando a rivoluzionare la propria linea difensiva, puntando su due talenti di livello internazionale: David Hancko e Aymeric Laporte. Con l'accordo informale con il Feyenoord per il difensore slovacco e l'interesse per il francese, i bianconeri vogliono rafforzarsi e affrontare con rinnovata solidità la prossima stagione. La sfida è aperta, e i tifosi possono sognare un futuro più sicuro in difesa.

Juventus: rivoluzione in difesa con Hancko e Laporte La Juventus si prepara a rinforzare la difesa per la stagione, con David Hancko e Aymeric Laporte come obiettivi principali.. Secondo Tuttosport, il club bianconero ha un accordo informale con il Feyenoord per il difensore slovacco, valutato circa 30 milioni di euro. L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus, Hancko e Laporte per una nuova difesa

In questa notizia si parla di: juventus - hancko - laporte - difesa

Juventus, difesa da rifare: da Hancko a Laporte, il casting è aperto - Juventus difesa da rifare, un vero rebus tra Hancko e Laporte: il casting 232 è aperto. Il mercato bianconero si anima con l’attenzione rivolta alla zona dietro, fondamentale per rinvigorire le ambizioni di una squadra che punta a tornare ai vertici.

(Cds) "Per la difesa la Juventus punta uno tra Hancko e Laporte, il destino dei 2 giocatori può incrociarsi.." ? https://ow.ly/uPTn50WmL2y Vai su X

Difesa Juve, da Hancko a Laporte: la lista di Comolli e l’urgenza di Tudor. Rugani e Kelly... Vai su Facebook

Difesa Juve, da Hancko a Laporte: la lista di Comolli e l’urgenza di Tudor. Rugani e Kelly...; Juventus: assalto a Hancko, Bissouma e Widmer nel mirino; Juventus, rispunta Hancko per la difesa: occhi su Widmer per la fascia destra e Bissouma in mediana, cessioni decisive per sbloccare il mercato.

Laporte Juve a fuoco lento: prende piede questa ipotesi per la difesa, può lasciare l’Al Nassr a prezzo di saldo. Cifre e dettagli - Laporte Juve a fuoco lento: prende piede questa ipotesi per la difesa, può lasciare l’Al Nassr a prezzo di saldo. Da juventusnews24.com

Mercato Juventus, il nuovo difensore è una priorità: da Hancko a Laporte, chi può arrivare a Torino nelle prossime settimane. La lista - Mercato Juventus, il nuovo difensore è una priorità: da Hancko a Laporte, chi può arrivare a Torino nelle prossime settimane. juventusnews24.com scrive