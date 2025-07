Il sottomarino Enrico Toti di nuovo visitabile anche per non vedenti | aperture speciali per i 20 anni al Museo

Dal 22 luglio, il sottomarino Enrico Toti riapre le sue porticine, offrendo un’esperienza unica anche ai non vedenti con aperture speciali per celebrare i 20 anni del Museo Nazionale Scienza e Tecnologia di Milano. Un’occasione imperdibile per scoprire da vicino questa meraviglia navale, tra visite guidate e percorsi sensoriali. Non perdere l’opportunità di immergerti in un mondo di storia e innovazione, perché la scoperta continua!

Visite guidate sul sottomarino Enrico Toti. Milano - Da martedì 22 luglio al Museo Nazionale Scienza e Tecnologia di Milano riaprono al pubblico le visite guidate a bordo del sottomarino Enrico Toti, sospese a seguito di un primo intervento di riqualificazione delle aree esterne del Museo. Durante il periodo estivo sarà visitabile fino a domenica 7 settembre tutti i giorni da martedì a domenica dalle ore 10.30 alle ore 13 mentre, a partire da martedì 9 settembre, tornerà a essere disponibile solo nei fine settimana e festivi. Toti, testi e tavola tattile per non vedenti. La visita è stata inoltre arricchita da nuovi pannelli didascalici pensati anche per la fruizione da parte di non vedenti e ipovedenti grazie all'integrazione di un modello tridimensionale, una tavola tattile con la selezione del sottomarino e dei suoi ambienti, testi in braille e QR code con audio di accompagnamento all'esplorazione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Il sottomarino Enrico Toti di nuovo visitabile (anche per non vedenti): aperture speciali per i 20 anni al Museo

