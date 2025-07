Sisma di magnitudo 3.6 in Emilia R avvertito anche a Modena e Bologna

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.6 ha scosso l’Emilia, epicentro a San Felice sul Panaro, evocando ricordi del sisma del 2012. Avvertita leggermente anche a Modena e Bologna, questa lieve scossa ha ricordato a tutti l’importanza della preparazione e della vigilanza. La sicurezza resta prioritaria: restiamo all’erta e informati per affrontare ogni eventualità.

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.6 è avvenuta in Emilia, con epicentro a cinque chilometri da San Felice sul Panaro nel Modenese, nelle zone del sisma del 2012. Il terremoto, rilevato dalla sala sismica Ingv di Roma, è avvenuto alle 9.43 a una profondità di dieci chilometri. È stato sentito, ma in modo lieve, da alcuni cittadini tra Mirandola e Concordia. Al momento non risultano segnalazioni di danni. . 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Sisma di magnitudo 3.6 in Emilia R. avvertito anche a Modena e Bologna

