Perché di notte gli elicotteri non possono atterrare al Gaslini e al San Martino.

Perché, nonostante i grandi ospedali come il Gaslini e il San Martino rappresentino un punto di riferimento nazionale, Genova si trova ancora senza una piazzola operativa per il volo notturno dell’elisoccorso? Questa domanda, posta in consiglio regionale da Gianni Pastorino di Linea, mette in luce una criticità che potrebbe fare la differenza tra vita e morte. È il momento di affrontare questa sfida e garantire un’assistenza tempestiva anche di notte.

"Perché Genova, una città con due ospedali di riferimento nazionale come il Gaslini e il San Martino, continua a non avere una piazzola operativa per il volo notturno dell’elisoccorso?". Questa in estrema sintesi una delle domande poste in consiglio regionale da Gianni Pastorino di Linea. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

