Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-07-2025 ore 10 | 25

Benvenuti a Astral Infomobilità, il servizio dedicato a rimanere sempre aggiornati sulla viabilità della regione Lazio. Oggi, alle ore 10:25 del 9 luglio 2025, si segnalano code e rallentamenti sul raccordo anulare interno tra Casilina e Acilia a causa di un incidente, oltre a congestioni tra Pontina e Fiumicino. Restate con noi per scoprire tutti gli aggiornamenti sul traffico e pianificare al meglio il vostro viaggio.

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio partiamo dal raccordo anulare in carreggiata interna a causa di un incidente si sta in coda tra Casilina e abbiam entri più avanti sono per traffico intenso i rallentamenti tra Pontina e Roma Fiumicino in esterna code a tratti da Roma Fiumicino e via del mare tra Ardeatina Appia e nel settore opposto tra Cassia bis e trionfale in entrata verso il centro si rallenta su via Flaminia dallo svincolo per il raccordo a via dei Due Ponti e su Salaria da Villa Spada a via dei Prati Fiscali sul tratto Urbano della A24 roma-teramo code tra Togliatti la tangenziale in direzione di quest'ultima traffico intenso Anche in a 91 Roma Fiumicino pranza del Tevere e via del Cappellaccio in direzione Eur usciamo dall'anello cittadino per segnalare due sinistri su via Appia 1 nel comune di Velletri all'altezza di via della caranella l'altro in direzione raccordo anulare all'altezza dell'aeroporto di Ciampino code anche nel quadrante sud della capitale sulla via del mare su via Ostiense su via Cristoforo Colombo rispettivamente tra via di Acilia e via di Malafede ci spostiamo su via Pontina per segnalare un incidente a causa del sinistro coda in aumento in direzione del raccordo anulare da Pomezia a Castel di Decima Passiamo al trasporto ferroviario per lavori di manutenzione programmata nella stazione di Roma Casilina i treni delle linee fl4 Roma Albano Frascati Velletri fl6 Roma Cassino fl7 Roma Napoli via Formia ed f l o domani tu non subiranno cancellazioni e variazioni attivati bus sostitutivi è sempre per lavori ma nella stazione di Roma Ostiense anche i treni della fl1 Orte Fiumicino aeroporto F Roma Viterbo fl5 Roma Civitavecchia subiranno variazioni previsto servizio di bus sostitutivi tra Roma Termini e Roma Aurelia e da Roma Termini e Fiumicino aeroporto da Marco Morgante infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio