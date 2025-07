Fiumicino esperimento Ztl su via della Torre Clementina | si parte venerdì 11 luglio

A Fiumicino, l’esperimento della ZTL su via della Torre Clementina partirà venerdì 11 luglio, promettendo di trasformare il centro storico in un’oasi di tranquillità e sostenibilità. Questo progetto, attivo fino al 31 agosto 2025, mira a migliorare la vivibilità e la mobilità, offrendo anche servizi dedicati per agevolare residenti e visitatori. Scopri come questa iniziativa cambierà il modo di vivere e muoversi nel cuore della città.

Fiumicino, 9 luglio 2025 – La Zona a Traffico Limitato (ZTL), sarà applicata in via sperimentale, su via della Torre Clementina ( leggi qui ), dalla rotatoria di via degli Orti fino a via del Canale, a partire da venerdì 11 luglio fino al 31 agosto 2025, n ella fascia oraria 18-24, dal venerdì alla Domenica e festivi, studiato per migliorare mobilità sostenibile e vivibilità del centro storico. Servizi a sostegno della ZTL. Per agevolare i cittadini e i visitatori, sarà messo a disposizion e un parcheggio di scambio in Piazza Nilde Iotti, adiacente al capolinea bus in via della Foce Micina. A servizio del parcheggio, sarà attiva la linea bus n. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

