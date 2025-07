Sono ben altro che coloni la Palestina è soggetta a un' occupazione armata perpetrata da una vera e propria milizia paramilitare

Deir Dibwan, un piccolo villaggio palestinese, si aggiunge alla lunga lista di comunità colpite da un'occupazione armata orchestrata da una milizia paramilitare. Queste azioni non sono semplici episodi isolati di estremismo, ma risultano essere il risultato di decisioni pianificate a livello governativo a Tel Aviv. Un altro esempio di come la violenza abbia ormai radici profonde, chiedendo una riflessione urgente e un impegno internazionale per porre fine a queste ingiustizie.

Queste azioni non sono l'espressione estemporanea di gruppi estremisti fuori controllo, ma sono pianificate a livello governativo da Tel Aviv Si chiama Deir Dibwan, piccolo villaggio palestinese, l'ultima vittima delle azioni violente condotte negli ultimi tempi dai cosiddetti coloni israelia. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - "Sono ben altro che coloni", la Palestina è soggetta a un'occupazione armata, perpetrata da una vera e propria milizia paramilitare

In questa notizia si parla di: sono - coloni - altro - palestina

Michele Giorgio, L’avamposto dei coloni sulle ceneri di Al Muarrajat, Il Manifesto, 6 luglio 2025 TERRA RIMOSSA Valle del Giordano, i “giovani delle colline” cancellano un'altra comunità palestinese. Dal 7 ottobre 2023, 30 comunità beduine sono state costret Vai su Facebook

Villaggi palestinesi prigionieri dei coloni; Cisgiordania, tre palestinesi uccisi dai coloni a Ramallah, assassinato anche un 14enne dall'IDF; I coloni israeliani aggrediscono il regista palestinese premio Oscar e l'esercito lo arresta. La sinistra Ue chiede sanzioni.

Palestina. I coloni israeliani attaccano Taybeh - I coloni israeliani attaccano Taybeh, una città storica della Palestina Da settimane è aumentato l’attivismo di matrice terroristica degli integralisti ... Scrive pressenza.com

Al Ctf Palestina e genocidio sono parole non censurate - Najwan Darwish, tra i più lucidi poeti arabi contemporanei, porta al festival campano la sua Palestina fatta di alberi e parole ... Lo riporta globalist.it