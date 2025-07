Case popolari | morosità alto turn-over e ripristino delle abitazioni non affidabili Ater riparte dalle criticità

Le case popolari di Morosit224 affrontano sfide crescenti: alto turnover, ripristino delle abitazioni non affidabili e un aumento delle morosità. Ater si trova a gestire oltre 1.600 appartamenti inutilizzabili, di cui 1.274 necessitano di interventi urgenti per riqualificazione o sicurezza. Una situazione complessa che richiede soluzioni efficaci per garantire dignità abitativa e sostenibilità economica. È fondamentale intervenire subito per trasformare questa criticità in opportunità di rinascita abitativa.

Aumenta il numero delle abitazioni riconsegnate ad Ater, aumentano le morosità, ma anche le spese che l’azienda sostiene per appartamenti che rimangono vuoti. Oltre 1.600, complessivamente, quelli che per diverse ragioni, non possono essere concessi, buona parte, 1.274, perché necessitano di. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

In questa notizia si parla di: morosità - abitazioni - ater - case

Case popolari: morosità, alto turn-over e ripristino delle abitazioni non affidabili. Ater riparte dalle criticità; Case popolari, 12 milioni di debiti per morosità in Umbria; Emergenza case popolari: gli inquilini morosi hanno accumulato 12 milioni di debiti.