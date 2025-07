Autoingros SpA entra nel mondo della mobilità elettrica con BYD | al timone del progetto Alfonso Pepe

Autoingros Spa compie un passo decisivo verso il futuro con l'ingresso nel mercato della mobilità elettrica, affidando a Alfonso Pepe la guida di un ambizioso progetto. L'acquisizione del mandato per la distribuzione e vendita di veicoli BYD segna una svolta strategica, consolidando la posizione dell'azienda nel settore automotive e rafforzando il suo ruolo nella transizione elettrica in Italia. BYD, già punto di riferimento a...

