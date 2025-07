Effettua consegne nelle ore più calde insolazione per una portalettere

In un’estate segnata da temperature record, un episodio drammatico ha scosso Verona: un portalettere di Poste Italiane è stato vittima di un incidente sul lavoro legato al caldo intenso, portandolo al pronto soccorso. L’episodio, denunciato dal sindacato Slc Cgil, evidenzia i rischi crescenti per chi lavora sotto il sole cocente. Nonostante le misure di tutela, la sfida del caldo resta una minaccia concreta per i lavoratori all’esterno.

Incidente sul lavoro per il caldo a Verona, dove un portalettere di Poste Italiane è stato costretto a recarsi al pronto soccorso. L'episodio è stato reso noto dal sindacato Slc Cgil ed è avvenuto mentre il lavoratore svolgeva il suo giro quotidiano nelle ore più calde della giornata.

