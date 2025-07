Cappottamento vicino a Fernetti | traffico in tilt

Un incidente spettacolare sulla superstrada vicino a Fernetti ha provocato un vero e proprio caos del traffico questa mattina. Intorno alle 7 di mercoledì 9 luglio, un’auto si è cappottata, creando disagi significativi in direzione Trieste. Le cause sono ancora da chiarire, ma l’incidente coinvolge solo il veicolo ribaltato. La situazione resta critica, con lunghe code e rallentamenti che si protrarranno probabilmente per ore. Restate sintonizzati per aggiornamenti e percorsi alternativi.

