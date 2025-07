Terremoto a San Felice sul Panaro con scossa di magnitudo 3,6 sentita anche a Modena | Cuore in gola

Un brivido ha attraversato la provincia di Modena con la scossa di terremoto di magnitudo 3.6 avvertita anche a San Felice sul Panaro. Il cuore ha battuto forte, ma fortunatamente non si registrano danni a persone o beni. In momenti come questi, la sicurezza e la calma sono tutto: ecco cosa sapere e come prepararsi in caso di future emergenze.

Scossa di terremoto di magnitudo 3.6 con epicentro a San Felice sul Panaro, in provincia di Modena. Nessun danno a cose o a persone. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Terremoto a San Felice sul Panaro con scossa di magnitudo 3,6 sentita anche a Modena: "Cuore in gola"

In questa notizia si parla di: terremoto - felice - panaro - scossa

Terremoto in Emilia, scossa di magnitudo 3.6 a San Felice sul Panaro: avvertita a Modena e Bologna - Una scossa di terremoto di magnitudo 3.6 ha scuotuto questa mattina alle 09:43 l’Emilia Romagna, con epicentro a San Felice sul Panaro.

Scossa di #terremoto magnitudo 3.6 rilevata da INGV alle ore 09:43 italiane, profondità 10km, a 5 km NE di San Felice sul Panaro (MO). Vai su X

Terremoto in provincia di Modena, in Emilia Romagna, a San Felice Sul Panaro. Magnitudo 3.6; Terremoto EMILIA ROMAGNA, scossa di magnitudo 3.6 a San Felice sul Panaro, tutti i dettagli; Terremoto in Emilia, scossa di magnitudo 3.6 a San Felice sul Panaro: avvertita a Modena e Bologna.

Terremoto in Emilia, scossa di magnitudo 3.6 a San Felice sul Panaro: avvertita a Modena e Bologna - 6 con epicentro a San Felice sul Panaro: avvertita nelle province di Modena e Bologna ... Lo riporta fanpage.it

Terremoto, scossa di magnitudo 3.6 nel Modenese - 6 è avvenuta in Emilia, con epicentro a cinque chilometri da San Felice sul Panaro nel Modenese, nelle zone del sisma del 2012. Segnala msn.com