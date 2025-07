La scaletta del concerto 2025 di Marco Mengoni allo stadio Olimpico | l’ordine delle canzoni a Torino

Preparati a vivere un'esperienza indimenticabile con Marco Mengoni, che infiammerà lo Stadio Olimpico di Torino questa sera 9 luglio! La scaletta promette emozioni con classici come "Un'altra storia", "Esseri umani" e i successi singoli "Mandare tutto all'aria" e "Sto bene al mare". Scopri l’ordine delle canzoni e lasciati travolgere dalla magia di Marco. Continua a leggere per scoprire ogni dettaglio dell’evento!

Marco Mengoni si esibirà allo stadio Olimpico di Torino, stasera 9 luglio. In scaletta previste canzoni come Un'altra storia, Esseri umani, e i singoli Mandare tutto all'aria e Sto bene al mare. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: scaletta - marco - mengoni - stadio

Marco Mengoni in concerto a Roma: la scaletta delle canzoni - Preparati a vivere un’emozione indimenticabile! Marco Mengoni, star della musica italiana, torna a conquistare il palco di Roma con una performance imperdibile.

Marco Mengoni, la possibile scaletta del concerto allo stadio Olimpico di Torino | Sky TG24 Vai su X

Durante il brano “Voglio” allo stadio Olimpico ieri sera Marco Mengoni ha risposto alle critiche ricevute per aver indossato un corsetto sul palco: “Questo è pizzo per chi non lo sapesse”, ha detto sorridendo, descrivendo il suo costume di scena. Il cantante di R Vai su Facebook

Marco Mengoni, la possibile scaletta del concerto a Torino; Marco Mengoni arriva a Torino: scaletta, orari e tutte le info del concerto allo Stadio; Marco Mengoni Live 2025, la scaletta del concerto di Torino.

Scaletta Marco Mengoni a Torino, 9 luglio 2025 - Mercoledì 9 luglio, nuova data del Tour 2025 di Marco Mengoni. Si legge su msn.com

Marco Mengoni in concerto all'Olimpico di Torino: orari, biglietti, scaletta, come arrivare e autobus speciali - Marco Mengoni in concerto a Torino mercoledì 9 luglio 2025 allo Stadio Olimpico Grande Torino: scaletta, come arrivare, oggetti vietati e info utili. Lo riporta mentelocale.it