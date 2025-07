Miretti Juventus quale futuro per il centrocampista rientrato dal prestito al Genoa? I piani della società per il giocatore

Fabio Miretti sta tornando alla Juventus dopo un’esperienza in prestito al Genoa, dove ha maturato preziose competenze e continuità di gioco. La domanda che aleggia tra tifosi e addetti ai lavori è: quale sarà il suo ruolo nel futuro bianconero? La società dovrà valutare attentamente se puntare su di lui come elemento chiave del centrocampo o considerare altre strategie di mercato. La decisione definitiva definirà il suo cammino con i colori della Vecchia Signora.

Miretti Juventus, quale futuro per il centrocampista rientrato dal prestito annuale al Genoa? Ecco i piani della società bianconera per il giocatore. Fabio Miretti è pronto a tornare alla Juventus dopo aver trascorso una stagione in prestito al Genoa, dove ha avuto l'opportunità di giocare con maggiore continuità in Serie A. Tuttavia, il suo futuro in bianconero non è ancora chiaro, e la società dovrà decidere se puntare su di lui o cercare una nuova soluzione per il centrocampista. Il 2003 ha avuto l'opportunità di farsi le ossa con il Genoa, dove ha accumulato esperienza, mostrando un buon livello di gioco, ma anche qualche difficoltà tipica di un giovane in un campionato difficile come la Serie A.