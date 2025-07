Trasporto eccezionale abbatte due semafori

Un episodio insolito e pericoloso ha scosso la notte di Genova Pra': un trasporto eccezionale, in uscita dal casello, ha abbattuto due semafori, causando disagi e potenziali rischi. Fortunatamente, grazie all’intervento rapido dei vigili del fuoco, la situazione è stata gestita con efficacia. Ma cosa è successo davvero? Scopriamo i dettagli di questa vicenda che ha attirato l’attenzione della città .

Problemi nella notte al casello autostradale di Genova Pra'. Intorno alle ore 2 di mercoledì 9 luglio 2025 un trasporto eccezionale in uscita dal casello ha urtato due semafori provvisori installati su basamento di cemento, facendoli cadere. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con la. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

In questa notizia si parla di: trasporto - eccezionale - semafori - abbatte

Trasporto eccezionale sull'A2 del Mediterraneo: scattano le limitazioni al transito - Stasera, sulla A2 "Autostrada del Mediterraneo" in provincia di Salerno, entreranno in vigore limitazioni al transito per un trasporto eccezionale.

Trasporto eccezionale abbatte due semafori https://ift.tt/o2GEea6 https://ift.tt/qtATj5e Vai su X

Trasporto eccezionale abbatte due semafori; Trasporto eccezionale abbatte due semafori a Prà , il video dell'intervento dei Vigili del Fuoco; Tir per un trasporto eccezionale abbatte due semafori a Pra’: era appena uscito dall’A10.

Trasporto eccezionale abbatte due semafori a Prà, il video dell'intervento dei Vigili del Fuoco - La scorsa notte poco dopo le 2, un trasporto eccezionale in uscita dal casello di Genova Prà, ha urtato due semafori provvisori facendoli cadere. Scrive msn.com

Tir per un trasporto eccezionale abbatte due semafori a Pra’: era appena uscito dall’A10 - La scorsa notte poco dopo le 2, un mezzo per un trasporto eccezionale in uscita dal casello di Genova Pra’ ha urtato due semafori provvisori installati su ... Come scrive ilsecoloxix.it