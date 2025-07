Condannato all' ergastolo l' uomo che ha ucciso Giacomo Jack Gobbato

Un’altra tragica pagina si è scritta nei recenti fatti di cronaca nera italiana. Serghiei Merjievschii, 38 anni, è stato condannato all’ergastolo per l’omicidio di Giacomo "Jack" Gobbato, avvenuto nella notte del 20 settembre 2024 a Mestre. La sentenza, emessa dalla Corte d’Assise di Venezia, rappresenta un importante passo verso la giustizia. La vicenda ha scosso l’intera comunità e riaccende il dibattito sulla sicurezza urbana.

Serghiei Merjievschii, 38 anni, è stato condannato all'ergastolo per l'omicidio di Giacomo "Jack" Gobbato, ucciso la notte del 20 settembre 2024 per strada a Mestre, in Corso del Popolo. Lo ha stabilito oggi la Corte d'Assise di Venezia. Nel corso dell'udienza del Collegio, presieduta da Stefano.

Giacomo Gobbato, l'assassino condannato all'ergastolo. La mamma: «Nessuno me lo restituirà ma è stata fatta giustizia»

