David Corenswet | 10 cose che forse non sai sull’attore

Scopriamo insieme dieci curiosità sorprendenti su David Corenswet, l’attore emergente destinato a interpretare Clark Kent nel nuovo DC Universe. Sebbene il suo nome non sia ancora noto a tutti, il suo talento e il futuro ruolo da Superman promettono di portarlo sotto i riflettori internazionali. Preparati a conoscere un volto destinato a conquistare il mondo del cinema e oltre, perché il suo percorso è solo all’inizio e il meglio deve ancora venire.

