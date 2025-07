La Misericordia di Poppi si dota di una nuova vettura per potenziare i servizi socio-sanitari

La Misericordia di Poppi rinnova il suo impegno a servizio della comunità con l’acquisto di una nuova Fiat 500L, potenziando i servizi socio-sanitari e garantendo un’assistenza più tempestiva ed efficace. Questo investimento rappresenta un passo fondamentale per rispondere alle crescenti esigenze di mobilità e assistenza dei cittadini, rafforzando il legame tra la confraternita e la comunità che serve. La solidarietà si muove, e con essa cresce il nostro impegno quotidiano.

Arezzo, 9 luglio 2025 – La venerabile Confraternita di Misericordia di Pop pi è lieta di annunciare l'acquisto di una nuova Fiat 500L, destinata ai servizi di trasporto socio-sanitario per i cittadini del territorio. L'acquisto del nuovo mezzo rappresenta un importante passo avanti nel miglioramento dell'efficienza e della qualità dei servizi offerti, soprattutto in un contesto in cui la domanda di assistenza e accompagnamento a visite mediche, terapie e controlli specialistici è in costante crescita, in particolare tra le fasce più fragili della popolazione. «Questa nuova vettura – dichiara il Governatore della Misericordia di Poppi – è il frutto di un'attenta pianificazione e della volontà della nostra associazione di essere sempre più vicina ai bisogni concreti della comunità.

