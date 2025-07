Caso Almasri gli atti smentiscono Nordio | il governo sapeva già da domenica

Le recenti rivelazioni mettono in discussione la versione ufficiale: secondo le indagini del Tribunale dei ministri, il governo avrebbe potuto essere a conoscenza della mancata consegna del generale libico Najeem Osama Almasri alla Corte penale internazionale già da domenica. Questa drammatica scoperta solleva un bivio cruciale per il futuro politico nazionale. La decisione finale spetta ora al collegio: archiviare o procedere con il rinvio a giudizio.

È giunta a conclusione l'indagine del Tribunale dei ministri sulla mancata consegna del generale libico Najeem Osama Almasri alla Corte penale internazionale. A riportarlo mercoledì sono il Corriere della Sera e Repubblica. La decisione ora spetta al collegio: archiviazione o richiesta di rinvio a giudizio per uno o più esponenti del governo Meloni. Tra gli indagati figurano la premier, il sottosegretario Alfredo Mantovano, il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi e il Guardasigilli Carlo Nordio, accusati a vario titolo di favoreggiamento, peculato e, solo per Nordio, omissione di atti d'ufficio.

