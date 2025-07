Il carnevale estivo colora il lungomare di Tarquinia Tutte le mascherate

Il Carnevale estivo di Tarquinia Lido trasforma il lungomare in un tripudio di colori, risate e allegria, coinvolgendo grandi e piccini in una vivace sfilata di maschere e costumi fantasiosi. Sabato 26 luglio, dalle ore 21, i gruppi mascherati daranno vita a una serata indimenticabile, grazie alla collaborazione tra imprenditori, commercianti, il Comune e la Pro loco. Un'occasione speciale per vivere l'estate con entusiasmo e creativitĂ !

