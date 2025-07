Femminicidio Tramontano negato l' accesso alla giustizia riparativa a Impagnatiello

La Corte d'assise d'appello di Milano ha respinto la richiesta di giustizia riparativa per Alessandro Impagnatiello, condannato all'ergastolo per il femminicidio di Giulia Tramontano. Un’ulteriore conferma della severità delle istituzioni di fronte a gravi crimini, sottolineando come la tutela delle vittime prevalga su ogni tentativo di reinserimento. Questa decisione ribadisce che, di fronte a delitti così atroci, la giustizia non può essere compromessa.

No al programma di giustizia riparativa per Alessandro Impagnatiello. Lo ha deciso la Corte d'assise d'appello di Milano rigettando la richiesta presentata dalla difesa dell'imputato, condannato anche in secondo grado all'ergastolo per il femminicidio di Giulia Tramontano. I giudici hanno ritenuto “irrilevanti" le motivazioni "ai fini di una valutazione della ammissibilitĂ dell'invio dell'imputato al programma di giustizia riparativa”, si legge in una nota del presidente della Corte Giuseppe Ondei. Impagnatiello è stato condannato per omicidio aggravato, reato di interruzione di gravidanza senza consenso e occultamento aggravato di cadavere. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Femminicidio Tramontano, negato l'accesso alla giustizia riparativa a Impagnatiello

