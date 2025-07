Carola Rackete lascia il Parlamento europeo | l’ex capitana Sea Watch si dimette

Carola Rackete, ex capitana Sea Watch e figura simbolo dei movimenti sociali, decide di lasciare il Parlamento europeo. La sua candidatura ha rappresentato un impegno per il rinnovamento di Die Linke, un processo in piena evoluzione. Con un forte spirito collettivo, Rackete e il suo team hanno sempre condiviso la volontà di plasmare insieme il mandato. Ora, la sua scelta segna un nuovo capitolo nel suo percorso di attivismo e impegno sociale, lasciando un'impronta indelebile nel panorama politico europeo.

L’eurodeputata di Die Linke-Left Carola Rackete lascia il suo seggio al Parlamento europeo. “La mia candidatura e il mio mandato hanno sempre mirato a contribuire al rinnovamento del partito Die Linke, un processo che sta procedendo con successo – ha spiegato Rackete – Come persona attiva nei movimenti sociali, io e il mio team abbiamo discusso fin dall’inizio di come dare forma collettivamente al mandato e questo spirito collettivo si sta ora concretizzando attraverso le mie dimissioni. Ringrazio tutti gli elettori e in particolare tutti i membri del partito che hanno riposto in me la loro fiducia”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Carola Rackete lascia il Parlamento europeo: l’ex capitana Sea Watch si dimette

In questa notizia si parla di: rackete - carola - lascia - parlamento

Carola Rackete si dimette da eurodeputata. The Left: “E’ la nostra eroina” - Carola Rackete, l'eroina della Sea Watch, ha deciso di dimettersi da eurodeputata per la Sinistra, lasciando alle spalle una stagione di impegno e battaglie.

Qual era la posizione di Alleanza Verdi e Sinistra sul processo (politico) a Salvini? Qualcosa del tipo “non bisogna sottrarsi alla giustizia?” #salis #ilariasalis #immunità #europe #europa #ue #parlamentoeuropeo #ungheria #avs #alleanzaverdisinistra Vai su Facebook

Carola Rackete si dimette da eurodeputata: “Il mio mandato per rinnovare Die Linke”; Carola Rakete: Lascio il parlamento per concentrarmi sull'azione contro i responsabili della crisi climatica; Carola Rackete si dimette da eurodeputata: Scelta per spirito collettivo.

Carola Rackete si dimette da eurodeputata: «Una scelta per spirito collettivo» - Ad annunciarlo è il gruppo The Left porgendo «un sentito saluto all'eurodeputata ... Lo riporta msn.com

Carola Rackete si dimette da eurodeputata: “Il mio mandato per rinnovare Die Linke” - Lo ha annunciato il gruppo The Left: “Un'eroina per tantissime persone in tutta Europa” ... Riporta repubblica.it